الفيحاء يجدد عقد لاعبه بامسعود

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي الفيحاء اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعبه أحمد بامسعود لمدة سنتين، وانضم بامسعود (24 عاماً) إلى الفيحاء منتصف 2018 لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من نادي الهلال على سبيل الإعارة في 2017.

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