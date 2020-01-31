ميسي يقود برشلونة لاجتياح ليجانيس

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق برشلونة انتصارًا عريضًا (5-0) على ليجانيس، مساء اليوم الخميس، بدور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، على ملعب “كامب نو”.

وسجل أهداف برشلونة كل من، جريزمان ولينجليت وميسي “هدفين” وآرثر ميلو، في الدقائق (4، 27، 59، 77، و89).