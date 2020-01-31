شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: خطة ترامب "فرصة عمر" على الفلسطينيين اقتناصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو " إن خطة السلام التى قدمها البيت الأبيض تقدم (فرصة عمر) ، وعلى الفلسطينيين أن يبادروا الى اقتناصها".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى ، فى مقابلة مع قناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس ، " إن الخطة جاءت شاملة ومفصلة لأول مرة ، كما جرى إرفاقها بخريطة وافق عليها الإسرائيليون حتى تعيد الطريق أمام حل الدولتين".

وأعرب بومبيو عن ثقته فى أن يقوم الفلسطينيون بدراسة خطة السلام التى تعد بخمسين مليار دولار من المساعدات الدولية ، مضيفا " إن العرض فيه الكثير من التفاصيل والنقاط".

وقال " إن الخطة التى قدمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هى الأفضل للشعب الفلسطينى لأنها تحقق توفير الأمن لإسرائيل وتحقيق الازدهار للفلسطينيين".

وحول الانتقادات التى وجهت إلى الخريطة المقترحة ، بسبب اقتراح تحويل بلدة شعفاط الصغيرة التى تأوى اللاجئين إلى عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية ، قال بومبيو "إن المطلوب هو قراءة العرض الأمريكى من زاوية شمولية وعدم الاقتصار على نقطة واحدة ، فالولايات المتحدة وعدت بافتتاح سفارة لها فى دولة فلسطين المقترحة".

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وأضاف " إن رفض التفاوض حول الخطة ليس بالموقف السليم لأن الفرصة قد تكون الأخيرة ، وعلى الفلسطينيين أن يواجهوا حركة حماس وتوفير الشروط المطلوبة لإقامة الدولة".

وحول ضم غور الأردن فى الضفة الغربية ، قال بومبيو " إن موقف واشنطن من المستوطنات الإسرائيلية ثابت ولم يتغير".

وحث بومبيو الفلسطينيين على جعل خطة السلام الحالية أرضية للتفاوض مع إسرائيل ، أما الرفض "فهو لا يخدمهم" ، بحسب قوله.

وفى الملف الإيرانى ، قال بومبيو إن الرئيس ترامب حازم فى مسألة عدم رفع العقوبات عن إيران ، فيما تقول طهران إنها تشترط هذا الأمر قبل الدخول فى أى مفاوضات مع واشنطن ، مشددا على أن إيران لن تمتلك الأسلحة النووية.

وعلى صعيد آخر، أكد بومبيو أن بلاده ستواصل وجودها العسكرى فى العراق ، فى إطار محاربة تنظيم داعش الإرهابي، بما يضمن أمن الولايات المتحدة.