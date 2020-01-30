دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور تؤكد على شاحن بقدرة 27W لدعم هاتف Poco X2 مع تفاصيل مواصفات وسعر الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Poco للإعلان عن Poco X2 في 4 من فبراير، وفي صور جديدة تم التأكيد على دعم الهاتف لقدرة شحن 27W، كما يأتي بلغة تصميم تحاكي هاتف Redmi K30.

يأتي هاتف Poco X2 بشاشة RealityFlow تدعم معدل تحديث 120Hz وفقاً لتسريبات إعلانية مصورة كشف عنها اليوم في الهند، كما أكدت تسريبات Flipkart أيضاً على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 27W، ويتميز الهاتف بحجم 6.67 إنش في الشاشة.

أيضاً أكدت التسريبات على أن هاتف Poco X2 يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما يأتي بمستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

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ويظهر تصميم هاتف Poco X2 في الصور الإعلانية المسربة بشكل واضح مع ملامح تصميم هاتف Redmi K30، ومن المقرر أن ينطلق هاتف Poco X2 بسعر 265 دولار أو 240 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع صور تؤكد على شاحن بقدرة 27W لدعم هاتف Poco X2 مع تفاصيل مواصفات وسعر الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.