شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية وحدة قوى الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية وحدة قوى الثورة بكل مكوناتها لتجاوز تحديات الفترة الانتقالية، وذلك لدى تسلمه اليوم مذكرة من "تجمع المهنيين السودانيين" (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، متعلقة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وقال إسماعيل التاج، ممثل تجمع المهنيين السودانيين، إن المذكرة تضمنت المطالب الملحة من الثوار فى هذه الفترة، وعلى رأسها استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتعجيل تعيين الولاة المدنيين وحكوماتهم المدنية، إضافة إلى الإسراع فى تشكيل المجلس التشريعى بصورة متكاملة، بوصفه الجهة المنوط بها مراقبة أداء الحكومة التنفيذية.

وأكد دعم التجمع للحكومة حتى يتم التغلب على كافة التحديات التى تواجهها للعبور بالسودان إلى بر الأمان والتأسيس لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون ودولة التعددية السياسية.