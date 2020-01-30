اليمن: إيران تؤجج نيران الحرب فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني، إنه بات واضحا الدور التخريبى الذى يلعبه نظام الملالى فى إيران للمسار السياسى لحل الأزمة اليمنية. واتهم الإريانى فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الخميس، النظام الإيرانى بتأجيج نيران الحرب التى يدفع ثمنها اليمنيون بهدف تصفية حساباتها السياسية وخدمة أجندتها التدميرية فى كامل المنطقة والعالم وفى مقدمتهم الجارة السعودية. ‏واعتبر وزير الإعلام اليمنى أن التصعيد العسكرى للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى يكشف بوضوح عن الدور الإيرانى فى تأجيج الصراع، ويؤكد من جديد الطاعة العمياء والانقياد والتبعية الكاملة من قبل المليشيا للأجندة الإيرانية على حساب مصالح الشعب اليمني.

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