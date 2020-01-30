شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الملكية المغربية تعلق مؤقتا رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة المغرب العربى للأنباء، اليوم الخميس، إن شركة الخطوط الملكية المغربية علقت مؤقتا رحلاتها المباشرة إلى الصين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الخطوط المغربية قد دشنت فى السادس عشر من يناير، خطا جويا مباشرا من ثلاث رحلات أسبوعيا، بين الدار البيضاء والعاصمة الصينية بكين.