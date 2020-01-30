العراق.. "داعش" يقتل عنصري أمن بكركوك

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، الخميس، إن عنصري أمن قتلا بهجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" استهدف حاجزا أمنيا في محافظة كركوك (شمال).

وقال النقيب حبيب الشمري، في شرطة ديالى، للأناضول، إن "مسلحين من داعش نصبوا حاجزا أمنيا وهميا بالقرب من قرية قريتاغ، شمالي محافظة ديالى، واختطفوا 7 مدنيين بعد أن أجبرهم على الترجل من السيارات التي كانوا يستقلونها".

وأوضح المصدر، أن "عناصر داعش اقتادوا المختطفين إلى جهة مجهولة".

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، اغتال "داعش"، 6 مدنيين عراقيين بكمين على الطريق الرابط بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

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وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقدم عناصر من "داعش"، على قتل 3 مدنيين في محافظة كركوك، بعد ساعات من اختطافهم، وفقا لمصدر أمني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين كركوك وصلاح الدين وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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