السلطة الفلسطينية تعلن أنها في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل

أيسر العيس/ الخليج 365

أعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس، أنها في حلّ من اتفاقيات أوسلو المبرمة مع إسرائيل، وطالبت الأمتين العربية والإسلامية لمساندة الموقف الفلسطيني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، في حديثه مع قناة "الجزيرة"، تعقيبًا على "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

قال "الشيخ"، وهو عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن السلطة الفلسطينية أصبحت في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل المترتبة على اتفاق أوسلو عام 1993.

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وذكر الشيخ أنه "تم إبلاغ إسرائيل أن السلطة لم تعد ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية بينهما"، وذلك على إثر إعلان "صفقة القرن" المزعومة.

وأضاف: "الاختبار الجدي للموقف العربي سيكون في اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، ونتمنى على الأمتين العربية والإسلامية أن تكونا قوة إسناد للموقف الفلسطيني".

وأشار أن وفدا من حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية سيتوجه إلى غزة الأسبوع المقبل، للتباحث مع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، حول تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة "صفقة القرن".

يتبع ///

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