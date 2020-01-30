مسيرة أطفال في غزة رفضا لـ"صفقة القرن" المزعومة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
شارك عشرات من الأطفال الفلسطينيين، الخميس، في قطاع غزة، بمسيرة رفضا "لصفقة القرن" المزعومة.
ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" في مخيم جباليا شمالي القطاع، صورا لخريطة فلسطين التاريخية، وأشعلوا الشموع.
كما رفعوا لافتات تطالب بإسقاط الصفقة وأي مشاريع تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال نبيل دياب، القيادي في حركة المبادرة الوطنية، في حديث مع الخليج 365: "خرج الأطفال في المسيرة رفضا لصفقة القرن وتمسك بثوابتنا الفلسطينية المقدسة".
وأضاف: "حق العودة للاجئين الفلسطينيين مقدس ولا يمكن أن يسقط بالتقادم، فنحن متمسكون بالسيادة الوطنية ورفع الحصار عن غزة".
ولفت إلى أن "صفقة القرن لن تمر حيث أن شعبنا يرفضها ويرفض كل مشاريع تصفية قضيتنا".
من جهتها، قالت الطفلة حلا فرج (13 عاما)، لمراسل الخليج 365: "جئنا لنعبر عن رفضها لصفقة القرن الأمريكية".
وأضافت: "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، فنحن لن ولم نعترف بإسرائيل".
ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.
وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.
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