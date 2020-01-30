حمدوك يدعو لوحدة "قوى الثورة" للعبور بالسودان إلى "بر الأمان"‎

الخرطوم/ الخليج 365

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إلى وحدة قوى الثورة بكافة مكوناتها؛ من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمن.

جاء ذلك عقب تسلمه مذكرة تجمع المهنيين السودانيين، بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم.

وكتب حمدوك، في تدوينه على صفحته بـ"فيسبوك"، تسلمت الخميس، مذكرة "تجمع المهنيين السودانيين"، المتعلقة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وأضاف "أُؤمن أولا بالمطالب التي تضمنتها المذكرة"، وأشاد بدور "التجمع"، في الثورة.

ونقل بيان مجلس الوزراء، اطلعت عليه الخليج 365، عن ممثل "التجمع" إسماعيل التاج، قوله: عقب تسليم المذكرة لحمدوك، "إن المذكرة تضمنت المطالب الملحة للثورة، وعلى رأسها استكمال هياكل السلطة الانتقالية؛ بتعجيل تعيين ولاة مدنيين وحكوماتهم المدنية".

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وطالب التاج، بـ"الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي بصورة متكاملة؛ لمراقبة أداء الحكومة التنفيذية، فضلا عن ضرورة ولاية (تبعية) وزارة المالية (...) وبنك السودان المركزي، والهيئة العامة للاتصالات، لمجلس الوزراء بشكل عاجل".

وأكد التاج، على دعم التجمع ووقوفه مع الحكومة للتغلب على كافة التحديات التي تواجهها؛ للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وتأسيس دولة مؤسسات، وسيادة حكم القانون، ودولة التعددية السياسية.

وتظاهر آلاف السودانيين، الخميس، بالخرطوم، وعدد من المدن؛ للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.

والإثنين الماضي، أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، عن مظاهرات مليونية، في كل أنحاء السودان، جاءت بعد ساعات من إعلان "تجمع المهنيين" لذات الدعوة.

وبدأت المرحلة الانتقالية في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى التغيير.

لكن تفاهمات تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والقوى المسلحة، في ديسمبر من العام ذاته، أدت إلى تأجيل هذه الخطوة لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.