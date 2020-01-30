غزة / محمد ماجد / الخليج 365
قالت حركة "حماس"، إن "كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وسلب حقوق شعبنا المشروعة ستفشل".
جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، الخميس.
وأكد القانوع أن "محاولات تصفية قضية فلسطين ستفشل أمام صمود وإرادة شعبنا الصلبة، ولن يكتب لها النجاح".
وأضاف: "خروج الجماهير الفلسطينية في كل مكان، يأتي تأكيدا على رفضها لصفقة القرن التصفوية، والتحاما مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لها".
ولفت القانوع إلى أن "التظاهرات الشعبية والمسيرات الحاشدة، الجمعة، تبرهن على وحدة شعبنا في الدفاع عن مقدساته، والمحافظة على ثوابته، واستعداده الكامل لإفشال صفقة القرن، ومواجهة الاحتلال الصهيوني".
ومن المقرر أن تخرج ظهر الجمعة، مسيرات في الضفة وغزة والقدس، رفضا لـ "صفقة القرن" المزعومة.
والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.
وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: شعبنا سيُفشل كل محاولات تصفية قضيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.