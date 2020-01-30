حماس: شعبنا سيُفشل كل محاولات تصفية قضيته

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت حركة "حماس"، إن "كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وسلب حقوق شعبنا المشروعة ستفشل".

جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، الخميس.

وأكد القانوع أن "محاولات تصفية قضية فلسطين ستفشل أمام صمود وإرادة شعبنا الصلبة، ولن يكتب لها النجاح".

وأضاف: "خروج الجماهير الفلسطينية في كل مكان، يأتي تأكيدا على رفضها لصفقة القرن التصفوية، والتحاما مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لها".

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ولفت القانوع إلى أن "التظاهرات الشعبية والمسيرات الحاشدة، الجمعة، تبرهن على وحدة شعبنا في الدفاع عن مقدساته، والمحافظة على ثوابته، واستعداده الكامل لإفشال صفقة القرن، ومواجهة الاحتلال الصهيوني".

ومن المقرر أن تخرج ظهر الجمعة، مسيرات في الضفة وغزة والقدس، رفضا لـ "صفقة القرن" المزعومة.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

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