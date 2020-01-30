الرئيس أردوغان يصف "صفقة القرن" بـ"مشروع احتلال"

أنقرة/ الخليج 365

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطة السلام الأمريكية المزعومة للشرق الأوسط (صفقة القرن) بـ"مشروع احتلال".

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال حفل توزيع جوائز الخليج 365 الإعلامية في نسختها الخامسة.

وشدد الرئيس أردوغان، أن "القدس ليست للبيع، ولا ينبغي لأحد أن يكون في وقاحة، يقول فيها: نعطيكم شيئًا، وأتركوا هذه المناطق لنا".

وحول خطة السلام الأمريكية المزعومة للشرق الأوسط، أردف أردوغان، "يطلقون عليها صفقة القرن، أي صفقة هذه!؟ هذا مشروع احتلال".



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وأضاف أردوغان: "نحن كأمة تركية نظرتنا اليوم إلى فلسطين هي نفس نظرة السلطان عبد الحميد الثاني".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.



وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.



وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل بالأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.