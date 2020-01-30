غزة.. شبان يتلقون تدريبات عسكرية للالتحاق بكلية الشرطة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أدى شبان فلسطينيون، الخميس، تدريبات عسكرية شاقة في إطار استعداداتهم للالتحاق بجهاز الشرطة العسكرية التابع لوزارة الداخلية في قطاع غزة.

وشملت التدريبات التي أقيمت في المديرية العامة للتدريب (تابعة للداخلية التي تديرها حماس) اجتياز حواجز، وقفز عن مرتفعات، وزحف تحت الأسلاك الشائكة، ورفع أثقال، ورش المياه بقوة عالية.

ويخوض تلك التدريبات ألف شاب ممن اجتازوا الاختبارات البدنية التي أجريت لهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

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وقال توفيق أبو نعيم، مدير عام قوى الأمن في القطاع، على هامش التدريبات، في تصريح للأناضول: "التدريبات التي يخوضها الشبان في غزة لتمكينهم من الالتحاق بجهاز الشرطة الفلسطينية".

وأضاف: "وزارة الداخلية لم تستوعب أفراد في جهاز الشرطة منذ عام 2014، ونحن بحاجة لدماء جديدة لحاجة المواطن لهم".

يذكر أن حركة "حماس" تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران/ يونيو 2007، بعد مواجهات مسلحة مع قوات السلطة الفلسطينية، عقب وقت قصير من فوز الحركة في الانتخابات التشريعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.