سلامة: الهدنة في ليبيا حبر على ورق ووثقنا 110 انتهاكات

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

حذّر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الخميس، من أن الهدنة في العاصمة الليبية طرابلس ليست سوى حبر على ورق، مشيرا إلى توثيق أكثر من 110 انتهاكات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في إفادة قدمها سلامة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال سلامة، إن "الهدنة التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية لم يتبق منها سوى الاسم فقط".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، انعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.

وحذر سلامة، من أن "مصداقية الأمم متحدة ومجلس الأمن باتت على المحك في ليبيا".

وقال إنه تم "توثيق أكثر من 110 انتهاكات منذ 12 يناير الجاري (تاريخ سريان الهدنة)".

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وأضاف سلامة، "قمنا أيضا بتوثيق مقتل 18 مدنيا وإصابة 3 آخرين في طرابلس وما حولها، وفي اليومين الماضيين فقط قتل 4 أطفال تحت سن الثانية عشرة، نتيجة القصف (لمليشيات حفتر) حول منطقة الهضبة بطرابلس، وأكثر من 110 خروقات ارتكبتها كل الأطراف منذ السادس من الشهر الجاري".

وتابع: "نشهد الآن قتالا شرسا حول طرابلس، والأحد الماضي، شن الجيش الوطني (مليشيات حفتر) حملة عسكرية على قوات حكومة الوفاق في منطقة أبو قرين، جنوب مصراتة (200 كم شرق طرابلس)، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من الجانبين".

جدير بالذكر، أن اشتباكات أبو قرين، خلفت بحسب سليم قشوط، القيادي في قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، مقتل 6 من عناصرهم، ونحو 70 من مليشيات حفتر، 22 منهم حالات مؤكدة.

وجدد سلامة، دعوته جميع الأطراف للعمل على وقف إطلاق النار، وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وناشد أعضاء المجلس قائلا: "أتمنى أن تتمكنوا في الأيام القادمة من اتخاذ موقف موحد.. فالكثير من الأمور على المحك بما في ذلك مصداقيتنا".

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