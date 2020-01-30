نقل مباراتي الأهلي والاتحاد إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع

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صحيفة الخليج الالكترونية
نقلت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي، مباراتي الأهلي والاتفاق، والاتحاد وضمك إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي يخضع لها ملعب (الجوهرة المشعة) بجدة.
وذكرت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، أن مباراة الأهلي والاتفاق ضمن مباريات الجولة 17، والمقرر إقامتها يوم السادس من فبراير المقبل، ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بدلاً من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وعلى نفس الملعب، قررت اللجنة إقامة مباراة اتحاد جدة وضيفه ضمك، ضمن مباريات الجولة 18، والمقرر إقامته يوم العاشر من فبراير المقبل لذات السبب .
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