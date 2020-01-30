شاهد.. أسراب الجراد تهاجم إحدى المزارع غرب نجران

صحيفة الخليج الالكترونية

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر اجتياح أسراب من الجراد لمزرعة أحد المواطنين غرب منطقة نجران، على نحو يهدد المحاصيل الزراعية.

وبدا في الفيديو أحد الأشخاص يحاول إبعاد أسراب الجراد من المزرعة بالتصفيق بيديه والعدو نحوها، ولكن دون جدوى.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكدت أن فرق الاستكشاف والمكافحة قامت الشهر الماضي بمسح ومعالجة آلاف الهكتارات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عند مشاهدة الجراد الصحراوي على رقم البلاغات الموحد، كما قامت بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد، والحد من أضراره.