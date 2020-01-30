دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يشير إلى تطوير ابل لبعض الأجهزة الجديدة مع نظام جديد لتتبع العلامات ظهر على التقنية بلا حدود.

وفقًا لتقرير نشر في MacRumors للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo، فإن ابل تخطط لإصدار برنامج تعقب العلامات الذي أشير إليه في تسريبات سابقة، إلى جانب عدة أجهزة جديدة تشمل سماعات الرأس المتطورة، مع تحديث جديد لأجهزة iPad Pro و MacBook Pro و MacBook Air، وأيضاً هاتف آيفون جديد بشاشة LCD بحجم 4.7 بوصة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي جديد.

ولقد علمنا بالفعل عن بعض هذه الأجهزة منذ فترة، حيث أفادت بعض التسريبات بأن شركة أبل تعمل بالفعل على نظام تتبع وتعقب العلامات يسمى Apple Tag/AirTags منذ أواخر العام الماضي. وعلى ما يبدو، فإن هذا البرنامج سيعتمد على وظيفة (UWB) المستخدمة في أحدث أجهزة آيفون لتسهيل عملية تتبع الأشياء المفقودة.

كما أشارت تسريبات أخرى منذ عدة اشهر، أن أبل تعمل على هاتف آيفون جديد من الفئة المتوسطة والذي يعرف الآن بهاتف iPhone SE 2، ومن المتوقع أن يضم الهاتف نفس تصميم هاتف آيفون ٨ مع مواصفات آيفون ١١. ولقد سبق وصرح Kuo بتوقعاته لسعر هذا الهاتف من ٣٩٩ دولار، ومن المقرر إصداره قبل نهاية شهر مارس.

الجديد تمامًا هو فكرة أن ابل تتطلع إلى المحاولة مرة أخرى مع قاعدة الشحن اللاسلكية بشاحن لاسلكي جديد “أصغر”، فقد أعلنت شركة ابل لأول مرة عن شاحنها اللاسلكي AirPower في شهر سبتمبر من عام 2017 إلى جانب هاتف آيفون X، إذ وعدت بأن هذه القاعدة ستتمكن من شحن جهاز iPhone و Apple Watch وسماعات AirPods في وقت واحد.

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وكانت ابل قد ألمحت أيضًا إلى المميزات المخصصة المستندة إلى البرامج والتي قد تسمح لجهاز آيفون بعرض مستويات الشحن لجميع الأجهزة التي يتم شحنها في الوقت الفعلي.

وعلاوةً على ذلك، انتشرت تقارير تشير إلى ان أبل تعمل على سماعات رأس لاسلكية متطورة تحمل علامة ابل التجارية بدلاً من “بيتس”. ولكن لم يوضح Kuo أي تفاصيل متعلقة بسماعة الرأس هذه، أو عما إذا كانت ستتضمن تقنية عزل الضوضاء أو لا.

وأخيرًا، هناك شائعات حول إصدار تحديثات لجهازي iPad Pro و MacBook Pro/Air. ووفقا للتوقعات، فإن iPad Pro سيشمل إعدادات كاميرة خلفية ثلاثية تشبه إعدادات الكاميرة في iPhone 11 Pro، بالإضافة إلى معالج معالج A13X. كما سيشهد أيضًا MacBook Pro/Air تحديثات جديدة تشمل المعالج والتصميم وغيرهم.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يشير إلى تطوير ابل لبعض الأجهزة الجديدة مع نظام جديد لتتبع العلامات ظهر على التقنية بلا حدود.