شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعرب عن قلقها من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مندوب روسيا الدائم فى مجلس الأمن الدولى، فاسيلى نيبينزا عن قلق بلاده من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، داعيا الجهات الخارجية الفاعلة إلى التوقف عن تغذية الصراع الليبي.

وقال نيبينزيا - خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "نعرب عن قلقنا إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة ونؤكد ضرورة وقف الجهات الخارجية الفاعلة عن تغذية الصراع".

Advertisements

وأضاف: "أن الانتشار غير المشروع للأسلحة فى ليبيا يزعزع استقرار الوضع الأمنى فى البلاد وفى منطقة الساحل".

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اتهم أمس الأربعاء تركيا بالإخلال بالتعهدات، التى قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين الذى عُقد 19 يناير الجاري، لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تركية تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.