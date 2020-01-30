ماكرون تعليقا على خطة ترامب للسلام: نحتاج لمشاركة الجانبين للتوصل لاتفاق سلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكك الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس فى احتمال حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأكد فى نجاح خطة السلام التى كشفت عنها الولايات المتحدة، هذا الأسبوع.
وردا على سؤال لصحيفة لوفيجارو عما إذا كان يؤمن بحل الدولتين قال ماكرون إنه "يؤمن بدولتين سياديتين". ولم يوضح ماكرون ما يقصده.
وقال ماكرون أيضا إنه لن يقدم خطته الخاصة، لكنه أشار إلى أن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد تحتاج إلى جهود مضنية من أجل الانطلاق.
وردا على سؤال عن خطة ترامب، قال ماكرون "نحتاج إلى الطرفين لصنع السلام. لا يمكن تحقيق ذلك فى وجود طرف واحد".
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