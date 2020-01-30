«مصر للطيران» تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين لمواجهة «كورونا»

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أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارًا من أول فبراير وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير القادم ولحين إشعار آخر؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم، أن قراراها يأتي حفاظاً على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.

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ولفتت إلى أن قرار تعليق الرحلات في هذا التوقيت في ضوء التزام مصرللطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حالياً بمصر حيث يغادر أخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم ٤ فبراير القادم.

وشدد البيان على أن وزارة الطيران المدني تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات مصرللطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات.

وأشار البيان إلى أن أن مصرللطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.