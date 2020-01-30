دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن هاتف Moto G Stylus القادم من موتورولا ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن أول الصور الحية لهاتف موتورولا القادم Moto G Stylus الذي يعلن عنه رسمياً في مؤتمر الشركة الذي يعقد الشهر المقبل.

تعقد شركة موتورولا مؤتمرها القادم في 23 من فبراير للإعلان عن الإصدارات الجديدة، واليوم كشف عن أول الصور الحية لهاتف Moto G Stylus الذي يأتي مع قلم stylus بتصميم قديم.

يأتي قلم stylus بتصميم تقليدي حيث لا يحتوي على أزرار لدعم بعض المهام كما في S pens من سامسونج، أيضاً تكشف الصور الحية للهاتف عن تطبيق Notes.

ويعرف هذا الإصدار الآن بعنوان “sofia+”كما يأتي بنموذج رقم XT2043-4، ومن المتوقع أن يضم هاتف Moto G Stylus شاشة بحجم 6.36 إنش، تتميز بجودة عرض FHD بلس، كما تشير التوقعات إلى كاميرة أمامية بدقة 25 ميجا بيكسل.

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من جانب أخر يأتي هاتف Moto G Stylus بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mA، مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 18W، على أن يضم نظام تشغيل Android 10.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن هاتف Moto G Stylus القادم من موتورولا ظهر على التقنية بلا حدود.