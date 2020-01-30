شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: جاهزون لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السورية، أنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا" أو دخوله إلى سوريا، واصفة تصنيفها ضمن البلدان ذات الجهوزية المنخفضة بأنه غير موضوعى، وقال معاون وزير الصحة أحمد خليفاوى - فى تصريحات لقناة روسيا اليوم - "إن أى تقييم يجب أن يستند إلى دراسات أو معايير معتمدة، ولا يجوز وضع معايير كهذه إلا بعد دراسة واستقصاء"، مشيرًا إلى أن ذلك المؤشر غير موضوعى ولم يعتمد الصدقية.



وجدد خليفاوى التأكيد على خلو البلاد من أى إصابة بكورونا، حتى تلك التى تم الحديث عنها فى الشمال، قائلاً إن "وزارة الصحة السورية ومنذ الإعلان عن المرض اتخذت عددًا من الاحتياطات ورفعت الجهوزية فى جميع المحافظات خاصة التى تحوى معابر حدودية".



وأكد خليفاوى أنه تم تزويد المعابر بسيارات إسعاف وعيادات متنقلة إضافة إلى الكادر البشرى لرصد الوافدين إلى البلاد خاصة من القادمين من مناطق ينتشر فيها المرض، وهؤلاء يخضعون لفحص دقيق، حسب خليفاوى الذى أشار إلى أن لدى الوزارة إحصاءات يومية عن عدد الداخلين من الدول التى شهدت بعض الإصابات بالمرض.