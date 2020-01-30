شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب الجراد تجتاح شرق إفريقيا والأمم المتحدة: نحتاج 76 مليون دولار للسيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أسراب الجراد التى تجتاح حاليا شرق القارة الإفريقية هى الأسوأ منذ 70 عامًا.. مشيرة إلى إنها تحتاج نحو 76 مليون دولار على الفور لكبح انتشارها.

وقال دومينيك بورجون مدير الطوارئ فى منظمة الأغذية والزراعة فى الأمم المتحدة (فاو) - فى بيان حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إنه تم تحريك نحو 15 مليون دولار للمساعدة فى منع انتشار أسراب الجراد التى تهدد الوضع الغذائى الفقير بالفعل لملايين الأشخاص فى كينيا وإثيوبيا والصومال ومناطق أخرى.



وبدوره، أوضح تشو دونج يو مدير عام (فاو)، أنه فى حالة عدم تجميع مبلغ المساعدات المطلوب فى شهر أبريل القادم سيكون بلا فائدة، حيث قال "إن الوقت والمكان أمرين حاسمين".

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ويلقى باللائمة على ظاهرة التغير المناخى فى انتشار أسراب الجراد التى من المحتمل أن تصل إلى جنوب السودان وأوغندا، كما صرحت السلطات بأنه ربما تخرج السيطرة على الجراد حتى قدوم شهر يونيو القادم حيث موسم الجفاف.



وكان قد حذر خبراء من عدم فحص أزمة الجراد حتى شهر يونيو، مشيرين إلى أنه من الممكن أن يتكاثر عددهم 500 مرة.



يذكر أن ممثلًا عن إثيوبيا أخبر (فاو) بأن المزارعين فى بلاده خسروا 90% من محاصيلهم الزراعية بسبب مئات الملايين من أسراب الجراد، كما أعلنت السلطات الإثيوبية أن رش المبيدات الجوية هو الحل الوحيد الفعال للسيطرة على أسراب الجراد، لكن مسئولون فى كينيا ومناطق أخرى أفادوا بالحاجة الضرورية إلى مزيد من الطائرات والمبيدات الحشرية.