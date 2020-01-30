شكرا لقرائتكم خبر عن غسان سلامة من مجلس الأمن: الهدنة فى ليبيا حبر على ورق وسجلنا 110 انتهاكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة فى جلسة لمجلس الأمن إن "الهدنة فى ليبيا حبر على ورق وتم تسجيل 110 انتهاكات، وبحسب وسائل إعلام تركية دعا غسان سلامة "كافة الأطراف إلى العمل على وقف إطلاق النار فى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين".

وأعلن مندوب فيتنام الدائم لدى الأمم المتحدة، دانج دينج كوى، والذى يرأس مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أنه بانتظار اعتماد سريع لقرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا.

قال دانج دينج كوى فى إجابة عن سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتماد قرار يوم الخميس: "نتوقع ذلك، أعتقد أن المشاورات لا تزال جارية، ونحن نمارس عملنا بسرعة".

وكان من المقرر بحث الأزمة الليبية فى مجلس الأمن الدولى، أمس الأربعاء، لكنه تأجل إلى اليوم الخميس.

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وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، يوم الإثنين الماضى أن بلاده تواصل العمل على اعتماد قرار فى مجلس الأمن الدولى، يثبت مبادئ تسوية النزاع فى ليبيا، التى اعتمدت فى برلين، بتاريخ 19 يناير.

واستضافت العاصمة الألمانية، برلين، فى 19 ينايرالجاري، مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بياناً ختامياً دعوا فيه لتعزيز الهدنة فى البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاء مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد فى موسكو تناول الموضوع الليبى بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر،و فايز السراج.