واشنطن: نحتاج نشر بطاريات "باتريوت" في العراق

واشنطن/ الخليج 365



كشف رئيس أركان الجيوش الأمريكية مارك ميلي، عن حاجة بلاده لنشر بطاريات "باتريوت" الدفاعية في العراق، عقب الهجوم الإيراني على قواعدها مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده ميلي، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس.

وقال: "نحتاج نشر بطاريات صواريخ دفاعية في العراق، هي ليست موجودة هناك لأننا ما زلنا نحتاج إلى موافقة الحكومة العراقية بهذا الشأن".

من جهته، أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن تطلعه "لتعزيز دور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق".

وشدد "إسبر" على أن واشنطن "تراجع باستمرار مسألة خفض عدد القوات بالعراق".

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وتنشر الولايات المتحدة نحو 80 ألف جندي في الشرق الأوسط، حسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتصاعدت نبرة العداء للوجود الأمريكي في العراق بين القوى الشيعية العراقية وخاصة بين فصائل مقربة من إيران، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الجاري.

وعقب الهجوم بيومين، صوت البرلمان العراقي على قرار يطالب فيه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

ولاحقاً، طلبت بغداد من واشنطن إرسال وفد لمناقشة آلية الانسحاب، إلا أن الأخيرة رفضت الطلب وهددت بفرض عقوبات فيما إذا تم إخراج قواتها بصورة "غير ودية".

وينتشر نحو 5 آلاف جنود أمريكيين في عدة قواعد عسكرية بأرجاء العراق، في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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