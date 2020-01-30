العراق يعلن استئناف العمليات المشتركة مع التحالف الدولي

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، الخميس، استئناف العمليات المشتركة مع التحالف الدولي ضد "داعش".



وقال المكتب في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق، ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".



وأضاف البيان أن استئناف العمليات المشتركة يأتي إلى "حين الاتفاق على شكل التعاون القادم (بين بغداد والتحالف) بما يحقق سيادة العراق على أرضه وأجوائه".



وأوقف التحالف الدولي، المكون من نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة، عملياته ضد "داعش"، عقب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.



Advertisements

وتم إجلاء غالبية القوات الأجنبية المتمركزة في معسكرات منتشرة بأرجاء العراق إلى أماكن أكثر أمنا داخل البلاد وخارجها، خشية تعرضها لهجمات من قبل إيران وأذرعها من الفصائل العراقية.



ويأتي استئناف العمليات المشتركة، رغم سعي الحكومة العراقية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، تماشياً مع قرار البرلمان العراقي في 5 يناير الجاري، يقضي بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.



واغتالت واشنطن سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد مطلع الشهر الجاري.



وردت إيران، بعدها بخمسة أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.



ويرفض السُنة والأكراد إخراج القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من العراق، خشية أن تتغلغل إيران أكثر في البلد عبر فصائل مسلحة موالية لها وأحزاب شيعية مقربة منها، وفق مراقبين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.