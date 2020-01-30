حزب الترابي: "صفقة القرن" المزعومة منحازة لإسرائيل

الخرطوم/ الخليج 365

اعتبر حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان، الخميس، أن "صفقة القرن" المزعومة، مبادرة منحازة للجانب الإسرائيلي، وأنها أجهضت كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الخليج 365، صادر عن الحزب المعارض، الذي أسسه الراحل حسن الترابي.

وقال البيان إن "المبادرة تجاهلت كل القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية لحل النزاع بين إسرائيل والشعب الفلسطيني الذي أقر بحقوق الشعب الفلسطيني، وتسوية النزاع وفقا لقرار الأمم المتحدة بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود قبل حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف الشرقية وعودة وتعويض اللاجئين".

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وأعرب المؤتمر عن إدانته ورفضه للمبادرة "غير العادلة، التي جاءت دون استشارة الجانب الفلسطيني، وتمثل خرقا للقرارات الدولية الصادرة بخصوص النزاع بين الفلسطينيين ودولة الكيان الإسرائيلي".

وتابع: "المؤتمر الشعبي يقف مع الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة لاسترداد كافة حقوقهم الشرعية، وتنفيذ القرارات الدولية لإقامة دولتهم الحرة وعاصمتها القدس الشريف الشرقية، وعودة وتعويض اللاجئين".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.