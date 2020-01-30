تونس توقع 3 اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي

تونس/ شيماء المناعي/ الخليج 365



وقعت تونس، الخميس، ثلاث اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي، بقيمة 323 مليون دولار، بشروط ميسرة.



وجاء في بيان حكومي صادر عن وزارة التنمية والتعاون والاستثمار الدولي بالعاصمة تونس، أن اتفاقية التمويل الأولى بقيمة 73.76 مليون دولار، لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.



ووفق البيان، سيتم سداد التمويل على مدار 35 سنة، منها فترة سماح 7 سنوات ونصف.



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أما الاتفاقية الثانية بقيمة 151 مليون دولار، ستوجه لفائدة مشروع تدعيم نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، عبر تعزيز نظام نقل الكهرباء، وتحسين أداء شركة الكهرباء والغاز، وسيتم سداد التمويل على مدار 35 سنة، منها فترة إمهال 5 سنوات.



فيما تهدف الاتفاقية الثالثة بقيمة 98 مليون دولار، إلى دعم مشروع التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن، من خلال تطوير الحوكمة الإلكترونية، وتركيز النظم المعلوماتية لتحسين الخدمات الإدارية، وسيتم سداد التمويل على مدى 35 سنة، منها 5 سنوات ونصف فترة إمهال.



وأوضح وزير المالية رضا شلغوم، بحسب البيان، أن الاتفاقيات تكتسي أهمية كبرى، خاصة فيما يتعلق بالدعم المالي للشركات الناشئة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.



وأشار شلغوم، وهو أيضا وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، إلى أهمية اتفاقية تمويل مشروع نقل الكهرباء، ومشروع التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن، وهي مشاريع هدفها بالأساس تقديم خدمات جيدة وناجعة للمواطنين.

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