إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص إسرائيلي شمالي الضفة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365-



أصيب فلسطيني، الخميس، بجروح خطيرة في الرأس، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، وقوع "إصابة خطيرة بالرأس بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، حيث اخترقت الجمجمة في بلدة كفر قدّوم، قرب نابلس".



وبينت أنه تم نقل المصاب لمستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، وقد أدخل لغرف العمليات.



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واندلعت المواجهات عقب مسيرة بالبلدة، منددة بصفقة القرن الأمريكية المزعومة.



والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.



وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.



وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.