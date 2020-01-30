تونس.. تمديد حالة الطوارئ بعموم البلاد 3 أشهر

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

قرّر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بدءًا من 31 يناير/كانون الثاني وحتى 29 أبريل/نيسان.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، الخميس، وتلقت الخليج 365 نسخة منه.

وسبق أن مدد الرئيس التونسي، مطلع يناير، حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

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وأُعلنت حالة الطوارئ في تونس أول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وشهدت تونس في مايو/أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت في 2013، وراح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح، قبل أن يعود الوضع للاستقرار حاليا.

وتمنح حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يُقابل باستنكار من المنظمات الحقوقية.

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