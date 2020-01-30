قصف إسرائيلي يستهدف جنوبي قطاع غزة

غزة/ هاني الشاعر، محمد ماجد/ الخليج 365

نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، غارات على مواقع وأراض زراعية جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن طائرات ودبابات إسرائيلية قصفت أراض زراعية ومواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

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ولم تعلن وزارة الصحة، على الفور، عن وقوع أي إصابات.

من جهته، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، إن طائرات ودبابات استهدفت عددا من "وسائل الاستطلاع الاستخباراتية التابعة لحماس جنوب قطاع غزة"، على حد زعمه.

وأضاف أدرعي في بيان مقتضب، أن القصف يأتي "ردًا على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة وإطلاق النار في وقت سابق باتجاه برج مراقبة إسرائيلي على الحدود".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.