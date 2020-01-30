زعيم الحركة القومية التركية يصف صفقة القرن بـ"المخطط الظالم"

أنقرة/ الخليج 365

وصف زعيم حزب الحركة القومية التركية "دولت باهتشلي"، خطة السلام المزعومة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط (صفقة القرن) بـ"المخطط الظالم".

جاء ذلك في بيان صادر عنه الخميس، قال فيه باهنشلي : "إن المخطط الظالم الذي يحاولون خداعنا به من خلال تسميته بـ "صفقة القرن"، يعتبر إهانة كبيرة لحقوق الإنسان ".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تلعبان في النار من خلال طرح سيناريوهات ضم القدس وفلسطين لإسرائيل، محذراً آياهما من تجاوز حدود تحمل وصبر العالمين التركي والإسلامي.

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وأكد باهتشلي أن المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية تتعارض تمامًا مع القواعد الأساسية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.



وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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