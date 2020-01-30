عريقات: صفقة القرن لا يمكن أن تحقق السلام

رام الله/أيسر العيس/ الخليج 365-



قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لا يمكن تحقيق السلام استنادا إلى صفقة القرن المزعومة.

وفي مؤتمر صحفي، عقده بمدينة رام الله، الخميس، قال عريقات إن إعلان الصفقة يعني "الانسحاب من كل الاتفاقيات الموقعة".

وأضاف "خطة صفقة القرن هي خطة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ومجلس المستوطنات، وتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي أسقطت الوضع القائم في الحرم القدسي (المسجد الأقصى بمدينة القدس)".

وتابع "الرئيس عباس سيطرح على مجلس الأمن خلال أيام، مشروع قرار دولي، وليقول لهم ان البديل هو مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان إنهاء الاحتلال".

وقال عريقات إن الدول العربية "ما تزال ملتزمة بمبادرة السلام العربية، وقرارات قمة الظهران وقمة تونس".

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وأضاف "السلام يعني حل قضايا الوضع النهائي (تشمل القدس واللاجئين والحدود)".

وقال إن الرئيس عباس ملتزم بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، (نصت على ضرورة وقف التنسيق الأمني، وتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل).

وأضاف "لدينا الإمكانية والقدرات للحفاظ على حقوقنا، وقادرون على الحفاظ على المشروع الوطني".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.