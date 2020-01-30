الإغاثة التركية تسلّم 200 منزلاً مؤقتاً لنازحي إدلب

إدلب/الخليج 365
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، تسليمها 200 منزلاً مؤقتاً، للنازحين في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.
يأتي ذلك ضمن إطار مشروع أطلقته "الإغاثة التركية" تحت شعار "كن سقفاً للمظلوم"، ويهدف لإسكان 10 آلاف أسرة نازحة بمنطقة إدلب، في المنازل المؤقتة.
وفي حديثه للأناضول، قال المسؤول الإعلامي لأعمال "الإغاثة التركية" في سوريا، سليم طوسون، إن المنازل المؤقتة التي تم تسليمها للنازحين، بُنيت في قرية بردقلي التابعة لمدينة كفر لوسين بمحافظة إدلب السورية، على بعد 5 كيلو مترات من الحدود التركية.
وأضاف أن أعمال بناء المنازل المؤقتة، متواصلة في المنطقة ذاتها، إلى أن يتم إنشاء 10 آلاف منزل في المرحلة الأولى، وتسليمها للنازحين.
وتابع: "سنستضيف نحو 60 ألف أسرة في هذه المنازل وهناك إقبال كبير من المتبرعين في تركيا لدعم هذا المشروع."
ويمكن المساهمة في المشروع عبر التبرع بمبلغ 5 ليرات تركية (0,8 دولار) من خلال كتابة كلمة "CATI" وإرسالها برسالة قصيرة إلى الرقم 3072.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستشرع ببناء منازل مؤقتة للنازحين، مبنية من الطوب (بلوك) ومسقوفة بأغطية عازلة، تتراوح مساحة كل واحد منه بين 20 و25 متر مربع، قرب الحدود السورية التركية.
وأكد أنّ إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، والهلال الأحمر التركي، سيبذلان قصارى جهدهما لبناء هذه المنازل بأقصى سرعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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