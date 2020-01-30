الجوازات تشدد: لا يمكن إصدار جواز سفر دون سداد المخالفات

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت المديرية العامة للجوازات، على عدم إمكانية إصدار أو تجديد جواز السفر لمن عليه مخالفات مرورية.

وقالت «الجوازات»: « يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية لتتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر».

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن، استفسر فيه عن إمكانية تجديد جوازه دون سداد المخالفات المرورية.

كانت المديرية، قد أعلنت عن إتاحة خدمة اختيار مدة صلاحية جواز السفر لتكون 5 أو 10 سنوات، لكل مواطن بلغ عمره 21 عاماً فأكثر .