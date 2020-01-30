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النصر يفلت من الهزيمة أمام ضمك

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تعادل نادي النصر، أمام نادي ضمك، بهدف لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين.

وأحرز فاروق شافعي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 52، في حين كان الهدف الثاني في الدقيقة (90+8) بضربة جزاء سددها عبدالرزاق حمدالله.

وبذلك يرتفع كلا الفريقين نقطة في رصيدهما، ليصبح رصيد النصر 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتًا بينما يصبح رصيد ضمك 10 نقاط في المركز الـ16.

ومن المقرر أن يواجه نادي الهلال نظيره أبها، غدًا الجمعة، لاستعادة صدارة دوري المحترفين حال فوزه ووصوله إلى النقطة 35.

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