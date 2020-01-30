دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تشهد إنخفاض سنوي في الأرباح بنسبة 52.8% في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري عن تقريرها المالي للربع الرابع من 2019 الذي إنتهى في 31 من ديسمبر، والذي شهدت فيه الشركة إنخفاض سنوي في الأرباح بنسبة 52.8%.

يستمر سوق الذكراة والشاشات في التراجع خلال الربع الأخير من 2019، مما أثر بشكل ملحوظ على العملاق الكوري خلال الربع الرابع من 2019، ولقد أشارت سامسونج في تقريرها المالي، إلى أن مبيعات الهواتف الذكية من الفئة المميزة، والذاكرة المستخدمة في الخوادم ساهمت في منع إجمالي الأرباح من الإنخفاض بشكل أكبر.

ولقد حققت سامسونج زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 1.02%، حيث إرتفعت الإيرادات من59.27 ترليون وون في العام الماضي إلى 59.88 ترليون وون، كما إنخفضت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج بنسبة 52.8% حيث وصلت الأرباح التشغيلية إلى 27.77 ترليون وون.

كما حققت الشركة 24.95 ترليون وون في إيرادات قطاع الإتصالات والشبكات، أي بإرتفاع سنوي بنسبة 6.98%، بينما وصلت الأرباح إلى 2.92 ترليون وون خلال هذا الربع أي بزيادة سنوية بنسبة 66.88%.

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ولقد شهد قطاع الهاتف في شركة سامسونج تحسن ملحوظ في الأرباح الفصلية، وذلك بفضل مبيعات هواتف Galaxy التي شهدت عدة تغييرات في التصميم مما دفع المبيعات، كما تتوقع سامسونج إنخفاض في الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خلال الفترة القادمة.

وتستعد شركة سامسونج لتحسين مبيعات الهواتف الذكية عبر تشكيلة الشركة القادمة من هواتف 5G، وأيضاً الإصدارات الجديدة من الأجهزة القابلة للطي، حيث تتوقع الشركة إرتفاع الطلب على إصدارات 5G خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تشهد إنخفاض سنوي في الأرباح بنسبة 52.8% في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.