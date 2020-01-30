دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة لمواصفات Mi 10 Pro تشير إلى ذاكرة 16 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات اليوم عن تفاصيل أكثر حول مواصفات Mi 10 Pro المرتقب من شاومي، حيث يأتي Mi 10 Pro بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، مع بطارية بقدرة 5250 mAh وشاحن 65W.

في تسريبات مصورة لصفحة About في هاتف Mi 10 Pro، كشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار، ولقد أكدت التسريبات على بعض المواصفات التي نشرت خلال الأسابيع الماضية.

وتؤكد الصفحة على أن هاتف Mi 10 Pro يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، لذا سيكون الإصدار الأول الذي يأتي بالمواصفات الجديدة للذاكرة العشوائية في الأسواق، حيث تصل أعلى ذاكرة في الهواتف الذكية الآن إلى 12 جيجا بايت فقط.

من جانب أخر يضم الهاتف كما هو متوقع رقاقة معالج Snapdragon 865، كما يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.4 إنش، تتميز بجودة عرض Full HD بلس، والتي تدعم معدل تحديث 120 Hz، وهي من بين المواصفات التي يتجه إليها عمالقة تصنيع الهاتف مؤخراً.

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هاتف Mi 10 Pro يأتي أيضاً بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وهو المستشعر ذاته الذي أستخدم من الشركة سابقاً في هاتفي Mi Note 10 و Mi Note 10 Pro، بينما يأتي الإختلاف في هاتف Mi 10 Pro في طبقات إضافية في عدسات الكاميرة لتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة.

ويضم هاتف Mi 10 Pro بطارية بقدرة 5250 mAh، كما يدعم الهاتف قدرة شحن 65W، حيث تشير التوقعات إلى أن شحن سريع للهاتف خلال 35 دقيقة فقط، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار عند الإعلان الرسمي من الشركة قريباً.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة لمواصفات Mi 10 Pro تشير إلى ذاكرة 16 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.