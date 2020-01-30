الكويت تقرر إنهاء خدمات 25 ألف وافد

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، أمس، عن إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، أنه تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط، وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الصالح أنه وفق سياسة الإحلال فقد تم الاستغناء عن خدمات 4640 وافدا في السنتين الأخيرتين، وأكد على ضرورة توظيف أبناء الكويت.

كما قال إنه سيتم توظيف 1500 مواطن، في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة.

المصدر: جريدة الراي الكويتية

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مقدم من سكاى نيوز