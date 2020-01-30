المبعوث الأميريكى إلى سوريا: 200 غارة جوية على إدلب خلال الأيام الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا أن الطائرات السورية والروسية نفذت 200 غارة على إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية ، وبحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز ، أن غارة روسية تسببت فى قتل 10 مدنيين فى إدلب .
وأضاف المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن الغارة التى راح ضحيتها 10 مدنين بعد قصفها من قبل طائرات حربية روسية فى محيط الفرن بالمدينة ما أدى لاستشهاد 7 مدنيين بينهم 5 مواطنات وطفل، وهم من نازحي قرية جوزف بجبل الزاوية، فيما استشهد البقية في الغارات على مشفى الشامي الجراحي.
على صعيد متصل، رصد المرصد السوري استمرار الاشتباكات بوتيرة على محوري الصحفيين غرب مدينة حلب والقراصي بريفها الجنوبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في هجمات متواصلة من قبل الأخير بغية تحقيق تقدمات جديدة في المنطقة، كما تستمر الاشتباكات بين الطرفين على محاور واقعة شمال مدينة معرة النعمان في محاولة من قبل قوات النظام الاقتراب أكثر فأكثر والوصول إلى بلدة سراقب بعد أن اقتربت إلى مسافة نحو 5 كلم منها.
وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن 27 منطقة سكنية في المناطق المحررة من منطقة خفض التصعيد بإدلب، أصبحت تخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية.
وقال رئيس المركز خلال مؤتمر صحفي: "حتى الآن، ضمت القوات الحكومية 27 منطقة سكنية لسيطرتها، بالمناطق المحررة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، التي يتم بذل أقصى الجهود لإعادة الحياة الطبيعية لسكانها في أقرب وقت ممكن".
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