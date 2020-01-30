شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تجدد يكذيب شائعات حالات كورونا: الفيروس القاتل لم يصل بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت لبنان تكذيب شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بلبنان، وأصدرت وزارة الصحة بيانا صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة د. حمد حس، قال فيه:"تجدد وزارة الصحة العامة نفيها وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا على الأراضي اللبنانية".

وأكدت وزارة الصحة عبر بيانها المنشور على الموقع الرسمى لها، أن كل ما يتم التداول به في هذا الشأن على مواقع التواصل الإجتماعي غير صحيح على الإطلاق، ولعله من المفيد التذكير تكرارًا أن الصدقية في نشر الأخبار وتناقلها ونسخها، يتطلب في شكل أولي التحقق منها من المرجعيات المعنية في وزارة الصحة العامة!!

يأتى ذلك تأكيده لما أكده منظمة الصحة العالمية في بيروت، إذ قال لا اصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في لبنان، لكن المخاوف ظهرت بعد انتشار العدوى في عدد من دول العالم واعلان اكتشاف أربع حالات في الامارات العربية المتحدة، ما دفع وزارة الصحة العامة الى اتخاذ اجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للكشف المبكر لأي إصابة بفيروس كورونا، بما يتماشى واللوائح الصحية الدولية (2005).

وقال مكتب بيروت لمنظمة الصحة العالمية إن الوزارة تقوم بجهود كثيفة لزيادة تدابير التأهب والجهوزية ومراقبة الوضع للحدّ من خطر دخول الفيروس البلد، علماً ان الوضع يشهد تطورات سريعة. وهي ترصد المسافرين القادمين إلى بيروت من خلال نظام مراقبة درجة الحرارة في المطار، وتوزع ايضاً قائمة الاخطار على جميع الوافدين في شكل مباشر أو غير مباشر من البلدان التي تم تأكيد وجود الفيروس فيها.

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كما يتابع أي شخص يشتبه في تعرضه لفيروس كورونا المستجد عبر الهاتف من قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة. وتدعم منظمة الصحة العالمية في لبنان المختبر الوطني في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لاستيراد مواد الفحص المخبري(primers) للفيروس من المنظمة االعالمية لتأكيد الحالات.

وأوضحت انه يجري تجهيز أربعة أسرة لعزل المرضى، والمعدات اللازمة للحماية، إضافة إلى طاقم موظفين مدربين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لضمان سلامة الجميع.

وكانت انتشرت في لبنان شائعات عن وجود حالات فيروس كورونا المستجد بينها خبر زائف جرى تداوله ونسب الى صحيفة "النهار" ونفته لاحقاً، وهو أن أحد الأشخاص بين المتظاهرين قد أغمي عليه وتبين انه مصاب بالفيروس. كذلك نفى المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، في بيان صادر عن إدارته، الإدعاءات المتداولة عن وجود حالات الكورونا (nCoV-2019). كذلك نفت وزارة الصحة وجود أي حالة في طرابلس.