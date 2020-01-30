شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: نعمل على توجيه الإنتاج لكى يكون صناعيا وزراعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن بلاده تعمل على توجيه الإنتاج الوطنى لكى يكون صناعيا وزراعيا، وأنه يحرص على معالجة المصاعب التى يعانى منها الصناعيون خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها لبنان، وتخفيف الأعباء عنهم في ضوء ما يمثله القطاع الصناعي من أهمية كبيرة، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، والذين استعرضوا معه الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي.

وأشار عون إلى أنه يدعم التوسع في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات. من جانبه، قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، إن القطاع الصناعي أصبح أمام "تحد مفصلي" حيث لم يعد بالإمكانية تحويل قيمة الاحتياجات من مواد أولية للصناعات التي لا تُصدّر، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى 3 مليارات دولار سنويا من أجل تحقيق إنتاج يصل إلى 13 مليار، من بينها 10 مليارات للأسواق المحلية و 3 مليارات للتصدير. Advertisements وأشار إلى أن حرمان القطاع من المواد الأولية يهدد الصناعة الموجهة للسوق المحلي. مضيفا: "نحن مسئولون عن الأمن الغذائي والاستهلاكي والاجتماعي، ونطالب بضرورة تأمين حاجاتنا من المواد الأولية التي تبلغ 3 مليارات دولار سنويا، وهناك ضرورة قصوى لضخ حوالي 300 مليون دولار بأسرع وقت".

ودعا رئيس جمعية الصناعيين الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطاع الصناعي اللبناني، تتمثل في منع تهريب السلع والبضائع إلى داخل الأراضي اللبناني ووقف الإغراق واستكمال التدابير المتعلقة به ومعالجة التكاليف الإضافية خاصة تكلفة الطاقة.

من جانب أخر أكد سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان، أن بلاده تدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتحرص على التعاون بين البلدين في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية على أساس مبادرة "الحزام والطريق".

وقال السفير الصيني - خلال لقاء عقده اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب - إن بلاده ستواصل المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل).



واستعرض السفير الصيني مع رئيس الوزراء اللبناني آخر التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد في الصين، والإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية في سبيل الحد من انتشار الفيروس ومكافحته، مؤكدا أن بلاده لديها القدرة والإمكانية للتصدي له، لافتا إلى أنه لم تقع أية إصابات بهذا الفيروس سواء بين أبناء الجالية الصينية في لبنان أو بين المواطنين اللبنانيين في الصين.