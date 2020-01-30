شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعزل 12 شخصا قادمين من الصين للاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدخلت السلطات الأردنية 3 طلبة أردنيين قدموا جوّا للبلاد من الصين مساء أمس إلى مستشفى الأوبئة لغايات عزلهم لمدة 14 يوما، وقال المدير العام لمستشفيات البشير الحكومية الدكتور محمود زريقات: إنه تم أيضا إدخال 9 أشخاص من الجنسية الصينية للعزل بعد وصولهم اليوم إلى مدينة العقبة جنوب الأردن ، حيث تم تطبيق البروتوكول الطبى لإجراء ضبط العدوى المتعلقة بفيروس كورونا.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الأردنية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم إنه لم تثبت حتى اللحظة أى إصابة بفيروس كورونا الجديد.

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وأكدت الحكومة الأردنية أنه لم تسجل أى حالة إصابة بفيروس الكورونا فى الأردن حتى الآن، وقال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر : إن البروتوكولات الطبية المعدة مسبقاً فُعلت للتعامل مع أى حالة يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس من جهة الكوادر الطبية المدربة والقادرة على التعامل مع هذا النوع من الأمراض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

واضاف أنه تم تفعيل إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية والمطارات واستخدام الماسحات الحرارية للتأكد من سلامة المسافرين القادمين على متن الرحلات القادمة من دول شرق آسيا، داعياً فى الوقت نفسه إلى ضرورة التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على تطورات انتشار الفيروس وبروتوكولات الوقاية والعلاج.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الأردنية ، أنه لم يسجل أى إصابة بين الطلبة الأردنيين البالغ عددهم نحو 100 طالب فى مدينة ووهان الصينية.