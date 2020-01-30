شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. سائحون داخل منتجع للتزلج عالى الجليد فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا"، صورا لعدد من السائحين المتواجدين فى دولة لبنان، وهم يستمتعون بأوقاتهم داخل منتجع للتزلج فى مزار كفردبيان، حيث أظهرت الصور قيام السائحين بممارسة هوايتهم بالتزلج مع افراد أسرهم فى أجواء من المرح والسعادة.

كان الرئيس اللبنانى ميشال عون، أكد أن الوضع الأمنى فى عموم لبنان مستقر نسبيا بعد المظاهرات التى شهدتها البلاد، مستشهدا على صحة ذلك بعدم سقوط قتلى خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.. ومبديا حرصه على حق المتظاهرين في التعبير السلمي والحر عن آرائهم، وقال عون - خلال استقباله عددا من الوفود "بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا ، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للممتلكات العامة والخاصة ، وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار".

وأضاف "أما وقد تمكنا من تجاوز الأزمة الأمنية، فإن الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات مضت على الاقتصاد الريعى".

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وأشار إلى أن لبنان حاليا بصدد معالجة الأوضاع الراهنة ..لافتا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي ستُتخذ "ستكون قاسية وربما موجعة".. داعيا إلى تفهم جموع اللبنانيين لهذا الأمر، وواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد "ليسوا مسئولين عن الخراب الذي حل بنا"..على حد تعبيره.

وأكد عون أن الإجراءات الإصلاحية ستشمل معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات العامة للدولة، وكذلك وضع التشريعات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد.