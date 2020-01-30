شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يصدر قرارا بتعيين نبيل شعث ممثلا خاصا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس،اليوم الخميس، قرارا بتعيين نبيل شعث ممثلا خاصا لرئيس دولة فلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويشغل شعث منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، قال الثلاثاء، إن الديمقراطيون فى أمريكا متعاطفون مع الحقوق الفلسطينية، مهددا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، واصفا خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام للشرق الأوسط بأنها مؤامرة لن تنجح، ولن نقبل بدولة فلسطينية بدون القدس.

وأضاف خلال كلمته، أن أمريكا صنعت وعد بلفور وخطة اليوم بداية لتطبيقه، مضيفا أن العالم والمجتمع الدولى بدا بفهم جوهر المعاناة الفلسطينية، مؤكدا أننا متمسكون بالشرعية الدولية ولدينا 125 قرارا من الجمعية العامة، و لا يوجد فلسطيني يقبل بدولة فلسطينية بدون القدس عاصمة لها، و ملتزمون بمحاربة الإرهاب.

وتابع الرئيس الفلسطينى، أنه يرفض الرعاية الأمريكية الأحادية للمفاوضات مع إسرائيل، ونقبل بمفاوضات مع إسرائيل برعاية الرباعية الدولية، وسنواجه الخطة بتحرك شعبى سلمى، ومتمسكون بانتخابات عامة في الضفة الغربية وغزة والقدس، ونؤمن بتداول السلطة عبر ديمقراطية تعددية.

وأوضح أنه علينا بذل كل جهد ممكن لإنهاء الاحتلال، وكل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء حضرت اجتماع اليوم، وسنغير الدور الوظيفى للسلطة الفلسطينية لمواكبة التطورات، وسنبدأ حوارا فلسطينيا للوقوف صفا واحدا.

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