شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تنفى تسجيل إصابات بفيروس كورونا بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مدير عام المركز الليبى لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، ما تردد على مواقع وسائل التواصل الاجتماعى بتسجيل حالات إصابة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وأعلن النجار - حسبما ذكرت وكالة أفريقيا للأخبار اليوم الخميس، رفع حالة التأهب والاستعداد لتقليل خطر دخول فيروس (كورونا) إلى ليبيا، موضحًا أن المركز على تواصل مستمر مع المنسق الوطنى للوائح الصحية بمنظمة الصحة العالمية ومنسق البرنامج الوطني للرصد، لمتابعة الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 170 حالة وفاة و 7736 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس.

ومن جهتها، أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم تخصيص 27.3 مليار يوان (نحو 3.9 مليار دولار) حتى الآن لدعم المعركة في جميع أنحاء البلاد ضد فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV).

وقرر اتحاد كرة القدم الصيني تعليق موعد انطلاق موسم 2020 لكرة القدم – الذي كان مقرر في 22 فبراير - على كافة المستويات، في إطار جهود مكافحة تفشي وانتشار فيروس "كورونا الجديد".

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كما استعادت شنغهاي طاقتها الإنتاجية المحلية من أقنعة الوجه إلى مليون وحدة في اليوم للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV).

وكانت شنغهاي سجلت 96 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك وفاة واحدة وخمس حالات شفاء وثلاث حالات حرجة حتى أمس الأربعاء.

من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا قد ينتشر على طريق الأسطح الملوثة، خاصة مع انتشار الفيروس بصورة كبيرة الآن، حيث يعتقد الخبراء أن انتقال المرض من مخالطة الحيوانات البرية.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، عضو لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن هناك دليلاً على أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر عن طريق القاذفات، عندما يبقى الفيروس على أسطح غير حية لفترة قصيرة من الزمن.

وإذا أصبحت هذه الإمكانية مؤكدة وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل"، فإن ذلك يمثل مصدر قلق بالنسبة لأوضاع المستشفيات، حيث قد يلامس المرضى القادمون للتشخيص والعلاج من فيروس كورونا الكراسي والطاولات والأسرة والسور والمزيد.

ويحرص مسئولو منظمة الصحة العالمية على ملاحظة أنه لم يتضح بعد مدى انتشار الفيروس الجديد، لكن قدرته على الانتقال من الأسطح إلى الناس قد تسرع انتشاره المقلق بالفعل.