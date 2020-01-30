شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قنابل غاز فى مواجهة إحتجاج الفلسطينين على خطة ترامب للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الانباء "رويترز"، صورا لإحتجاج فلسطينين فى مدينة الخليل بالضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل، على ما طرحه الرئيس الامريكى دونالد ترامب، وسُمى إعلاميا بخطى ترامب للسلام بين فلسطين وإسرائيل، وهذا ما واجهته الشرطة الإسرائيلية، بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

كان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن عاصمة الدولة الفلسطينية المقترحة بخطة ترامب هى فى القدس الشرقية، مضيفاً: "يمكن للفلسطينيين أن يقرروا، إذا نظروا على الخريطة، أين ستكون عاصمة دولتهم".

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واعتبر خلال مقابلة مع قناة "العربية"، أن "حدود القدس تغيرت عبر السنين، منذ العام 1967 وحتى الآن".

كما أكد كوشنر أنه "بإمكان أي مسلم أن يصلي في المسجد الأقصى"، مضيفاً أن الأردن سيبقى السلطة الوصية على المقدسات في القدس.

وواصل: "ما يهم المسلمين في العالم هو الحرم الشريف وليس الموقع الجغرافي لحدود القدس الشرقية.. القدس موطئ ثلاث ديانات سماوية وهي المسيحية واليهودية والإسلامية.. كل من يرغب فى زيارة الحرم الشريف والمسجد الاقصى مرحب به للقيام بذلك.. ويجب أن يسمح للمسلمين بالذهاب هناك".