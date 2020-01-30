مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين اعتبارا من السبت

القاهرة/ الخليج 365



قالت شركة مصر للطيران، الخميس، إنها ستبدأ تعليق رحلاتها من وإلى الصين، اعتبارا من السبت المقبل، مع تصاعد المخاوف العالمية من فيروس "كورونا".



وذكرت الشركة، في بيان صادر الخميس، أنها ستبدأ اعتبارا من السبت تعليق جميع رحلاتها من وإلى الصين حتى إشعار آخر، في إطار مواجهة فيروس كورونا".



وفي وقت سابق الخميس، أوقفت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" رحلاتها إلى العاصمة الصينية بكين، في ضوء انتشار الفيروس.



وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الخميس، سيبقى ساريا حتى 25 مارس/آذار المقبل.



كذلك، انضمت الخطوط الجوية الكندية، الأربعاء، إلى سلسلة شركات الطيران العالمية التي علقت رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس، الذي بدأ يجتاح العالم انطلاقًا من الصين.



والأربعاء أيضا، أعلنت العديد من شركات الطيران حول العالم تعليق رحلاتها للصين لأسباب ذاتها، من بينها شركة "لوفتهنزا" الألمانية، والخطوط الجوية البريطانية (بريتش آيرلاين) وشركات آسيوية وأوروبية.



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ومن بين الشركات الآسيوية التي علقت رحلاتها إلى الصين شركة "ليون آير" الإندونيسية، و"سيول آير" الكورية الجنوبية.



فيما اتخذت شركتا "فين آير" مقرها في هونغ كونغ، و"جيت ستار آير" السنغافورية، قرارا بتخفيض عدد رحلاتهما المتجهة إلى الصين.



كما قررت شركة "آسيانا آيرلاين" ـ ثاني أكبر خطوط طيران في كوريا الجنوبية ـ تعليق رحلاتها إلى 3 مدن صينية بدءا من فبراير/ شباط المقبل، على أن يشمل القرار مدن غويلين، وشانجشا، وهايكو.

والخميس، دعا مايك ريان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، العالم بأسره التأهب لمحاربة فيروس كورونا الجديد.

بينما يرتقب أن تجتمع منظمة الصحة العالمية، في وقت لاحق الخميس، لمناقشة ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.



وأعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا الجديد" إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 7711 حالة.



بينما ارتفع عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى 12 ألفا و167 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء.

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