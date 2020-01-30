ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج 0.9 بالمئة

عمان / رهام علي / الخليج 365
ارتفع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9 بالمئة، على أساس سنوي بنهاية 2019 مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الخميس، بلغ إجمالي الحوالات 3.7 مليارات دولار خلال 2019.
وتعتبر حوالات العاملين في الخارج، إحدى المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.
ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين مليون فرد، موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.
وأظهرت البيانات أن 79.5 بالمئة من المغتربين متواجدون في دول الخليج العربي، و11 بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، و3.4 بالمئة في أوروبا، و3 بالمئة في باقي الدول العربية، والنسبة المتبقية في باقي دول العالم.
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